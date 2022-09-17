بالصور- هدم 3 وحدات سكنية مخالفة بحي الضواحي في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة، صباح اليوم السبت، لهدم وإزالة عدد من الوحدات السكنية المخالفة والتعديات على أملاك الدولة بمنطقتي أبراج نهضة مصر وشباب الخريجين.

أشارت هالة أحمد أبو العز، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن هدم دور كامل مخالف يتكون من 3 وحدات سكنية على سطح برج النهضة بمنطقة أبراج نهضة مصر، كونه بناء بدون ترخيص، موضحة أن صاحب العقار كان قد تقدم بطلب تصالح، وجرى رفض طلب التصالح من قبل اللجان المختصة، وصدر قرار محافظ بورسعيد بالرفض، وبناءا عليه جرى هدم الوحدات السكنية المخالفة.

وأكدت على أنه جرى أيضًا هدم تعدي على أملاك الدولة بمنطقه شباب الخريجين عبارة عن سور مبني من الطوب الأحمر بمحيط عمارة، مشددة على أنه سيجرى التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري للحي.