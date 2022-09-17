37 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك اليوم السبت في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم السبت، عند مستوياتها في تعاملات أمس الجمعة.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أنواع السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار السمك اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 29 و37 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 60 و130 جنيها.

ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 62 و88 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 62 جنيها و98 جنيها.

ووصل سعر كيلو السبيط والكاليماري إلى بين 80 و220 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 36 و74 جنيها.