البيئة: تباحث مصري أمريكي حول المخرجات المتوقعة لمفاوضات مؤتمر المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، اجتماعا ثنائيا مع المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، لمناقشة المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور السفير محمد نصر، من وزارة الخارجية.

وأكدت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، أهمية استمرار دعم الجانب الأمريكي للبرنامج المصري الخاص بربط الطاقة والمياة والغذاء "نُوفي" للوصول إلى التمويل اللازم لتحقيق هذا البرنامج.

وأوضحت الوزيرة أن الاجتماع ناقش المخرجات المتوقعة من مؤتمر المناخ القادم فيما يخص موضوعات التخفيف والتكيف والخسائر والأضرار وكيفية الخروج من هذا المؤتمر بمخرجات فعلية كونه مؤتمرا للتنفيذ، مشددة على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها والتزاماتها والعمل على مضاعفة تمويل التكيف وأن ينعكس ذلك حاليا في الصناديق الدولية مثل صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، مؤكدة ضرورة وضع الدول المتقدمة التمويل اللازم في تلك الصناديق قبل مؤتمر المناخ القادم.

وفيما يخص الآلية الخاصة بالخسائر والأضرار، أكدت الوزيرة ضرورة تفعيل الشبكة الخاصة بـ "سان دييجو" في إطار مؤتمر المناخ لتلبية الاحتياجات الخاصة بالدول النامية، وفيما يخص التخفيف، أكدت الوزيرة ضرورة الخروج ببرنامج خاص بالتخفيف للإبقاء على درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية وفقا لتوصيات ومخرجات مؤتمر جلاسكو cop26.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بقيام مجموعة من الدول بالانتهاء من تحديث خطط مساهماتها الوطنية قبل مؤتمر المناخ القادم cop27، كدولة الهند، وذلك وفقا لتوصيات مؤتمر جلاسكو، وقد حثت باقي الدول الأعضاء على تقديم خططهم الطموحة للمساهمات الوطنية، مؤكدة ضرورة وجود آليات لتمويل هذه الخطط توفرها الدول المتقدمة من خلال الوفاء بتعهداتها ووضع التمويل اللازم في الصناديق الخاصة بالتغيرات المناخية قبل مؤتمر المناخ القادم لضمان استمرار بناء الثقة بين الدول النامية والمتقدمة.

وأكد جون كيري أهمية دفع وتيرة العمل المناخي في مؤتمر cop27، ليكون مؤتمرا للتنفيذ رغم التحديات العالمية الحالية، وأهمية المضي قدما في تنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر جلاسجو، وقيام الدول برفع الطموح لخفض الانبعاثات.

وقد توافق كيري مع وزيرة البيئة المصرية على أهمية موضوعات التكيف خاصة للدول النامية والقارة الأفريقية، مؤكدا أن هناك مجهودات تتم بين الجانب المصري والجانب الأمريكي لإطلاق مبادرة للتكيف على هامش مؤتمر المناخ cop27.

وأضاف جون كيري أنه نسق مع الدول المختلفة والمنظمات الدولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، لتنفيذ البرنامج الطموح لمصر الخاص بزيادة 10 جيجاوات من الطاقة الجديدة والمتجددة وربط ذلك بقضية الغذاء والمياه.