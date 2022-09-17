16 سبتمبر , 2022
ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في الأردن إلى 13 (أ ف ب).
قالت السلطات الأردنية اليوم الجمعة إن عدد قتلى انهيار مبنى سكني في العاصمة عمان هذا الأسبوع ارتفع إلى 13، بعد العثور على مزيد من الجثث.
وكان 25 شخصاً على الأقل في مبنى سكني متداع في حي اللويبدة في عمان عندما انهار يوم الثلاثاء.
وعمل رجال الإنقاذ منذ ذلك الحين على إزالة الأسطح الخرسانية المنهارة ورفع الأنقاض في محاولة يائسة للبحث عن ناجين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مديرية الأمن العام قولها اليوم الجمعة إنه تم انتشال ثلاث جثث أخرى من تحت الأنقاض، مضيفة أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا في الواقعة.
وأمر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بإجراء تحقيق، بينما ألقى المسؤولون باللوم على تدهور حالة البناية.
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