حدث ليلاً| قتيل ومصاب في مشاجرة بالرصاص بأوسيم.. والأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

حالة وفاة و3 مصابين في حادث تصادم أعلى محور الضبعة

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة بنطاق محافظة الجيزة، السبت.

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أول تعليق من كلية الإعلام على حفل الخريجين المثير للجدل

أعلنت كلية الإعلام، أنها لم تنظم أي حفل لخريجي دفعة 2021/2022 نهائيًا سواء داخل أروقة الكلية أو خارجها.

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أسبوع ويبدأ الخريف رسميا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أخر أيام صيف 2022

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأسبوع المقبل يسوده طقس مشمس شمال البلاد ورياح نشطة أحيانا في المساء وطقس غائم جزئيا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وسلاسل البحر الأحمر، ويسود طقس غائم جزئياً على السواحل الشمالية الغربية.

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رئيس اتحاد المصريين في الخارج يكشف أهم عقبات الاستثمار في مصر

كشف رأفت صليب، رئيس اتحاد المصريين بالخارج في أمريكا، أنَّه حتى يكون للمصريين بالخارج استثمارات داخل مصر، يتطلب آلية لتحويل المال إلى مصر، لأن هناك مشكلة كبيرة تكمن في أنه لا يوجد تعامل بين البنوك المصرية والأمريكية.

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الزراعة: صادرات مصر الزراعية تتجاوز 4.7 مليون طن هذا العام

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022 حيث بلغت حوالي 4 ملايين و700 ألف و732 طنا من المنتجات الزراعية.

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قتيل ومصاب في مشاجرة بالرصاص بأوسيم.. والشرطة تطارد الجناة

قتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أوسيم شمال الجيزة، السبت.

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سول وواشنطن تحذران من رد ساحق على أي هجوم نووي لكوريا الشمالية

حذرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كوريا الشمالية من رد "ساحق وحازم" في حال شنت هجوما نوويا، مع إجراء الحليفين حوارا رفيع المستوى بشأن الردع في واشنطن يوم الجمعة.

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الزراعة: طرح كميات كبيرة من أطباق البيض استعدادا لبدء العام الدراسي

سجل سعر البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 63.5 جنيه في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 66 جنيهًا، وسجل سعر الأبيض 63.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك إلى 66 جنيهًا حسب المنطقة، أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 65 جنيهًا، ويباع بسعر 70 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت.. وظاهرة مؤثرة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، إن يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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روسيا تنسحب رسميا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن توقف تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا اليوم الجمعة.

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أوكرانيا: فريق محققين أممي يتوجه إلى إزيوم بعد العثور على مقبرة جماعية

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة، إنه يعتزم إرسال محققين إلى مدينة إزيوم بشمال شرق أوكرانيا حيث اكتشفت مئات المقابر بعد انسحاب قوات الاحتلال الروسية.

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