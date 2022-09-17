الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم السبت.. وظاهرة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، إن يسود طقس حار نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وقالت الأرصاد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى ٣٢ درجة مئوية، السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية، شمال الصعيد ٣٣ درجة مئوية، جنوب الصعيد ٣٧ درجة مئوية.

وأضافت: "وتبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية التى سرعان ما تنقشع سريعا".

وتابعت: "كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء".

وتنشط الرياح ليلا على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد مما يقلل الأحساس بارتفاع نسب الرطوبة.