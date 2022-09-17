​​الزراعة: طرح كميات كبيرة من أطباق البيض استعدادا لبدء العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

سجل سعر البيض الأحمر بالمزرعة حوالي 63.5 جنيه في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 66 جنيهًا، وسجل سعر الأبيض 63.5 جنيه بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك إلى 66 جنيهًا حسب المنطقة، أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 65 جنيهًا، ويباع بسعر 70 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.

وقال الدكتور محمد القرش، معاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تستعد لطرح كميات كبيرة من كراتين البيض بأسعار مخفضة الأسبوع المقبل؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن توافر كميات كبيرة من المنتجات، ساعد على تقليل الأسعار، موضحا أنه هذا جاء بعد تطوير المزارع في ظل المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية.

وتابع: "وزارة الزراعة تتوسع في المنافذ الخاصة بالوزارة ليس من أجل بيع المنتجات، ولكن بهدف بيع المباشر وتقليل الأسعار إلى حد كبير".

من ناحيته، أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن الوزارة ضخت كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بحوالي 25% من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، حيث تم طرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن.

كما طرحت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكارتونة، من خلال سيارات متنقلة أمام ديوان الوزارة في الدقي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

جدير بالذكر أن مصر حقّقت طفرة كبيرة في صناعة الدواجن ونجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة اكتفاء ذاتي 100% والذي يصل لحوالي 14 مليار بيضة سنويا بإجمالي استثمارات في صناعة الدواجن حوالي 100 مليار جنيه بعدد ما بين 50 إلى 60 ألف منشأة ويعمل بها حوالي 3 ملايين عامل.