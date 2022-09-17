قتيل ومصاب في مشاجرة بالرصاص بأوسيم.. والشرطة تطارد الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز أوسيم شمال الجيزة، السبت.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بالقرب من منطقة المقابر بقرية برطس.

التحريات الأولية تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير مباحث الجيزة بينت أن تجدد خصومة بين طرفين أشعل مشاجرة تبادلا فيها إطلاق الأعيرة النارية.

أسفرت المشاجرة عن سقوط قتيل ومصاب نقل إلى مستشفى الموظفين لإنقاذ حياته لخطورة حالته الصحية.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمحيط الواقعة لفرض سيطرتها وضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر.