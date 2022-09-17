"الجنايات" تستكمل محاكمة المقاول الهارب محمد علي في قضية الجوكر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

تستكمل محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر محاكمة المقاول الهارب محمد علي، و102 متهم آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الجوكر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد عبدالعزيز الشربيني، وعضوية المستشارين عصام علي أبوالعلا علي، وغريب محمد عزت غريب متولي، ومحمد نبيل شفيق عبدالرحمن، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمقيدة برقم 195 لسنة 2021 على القاهرة الجديدة، و1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم "الجوكر" والمتهم فيها محمد علي "مقاول" هارب و102 متهم آخر، أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرًا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف.

وحرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع "يوتيوب" بشبكة المعلومات الدولية تحث على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتس آب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين روجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر، عبر مجموعات إلكترونية بموقع "فيسبوك" وتطبيق "الواتس آب" بذات الشبكة، تتضمن تحريضًا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.