شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شراكة استراتيجية.. الاتفاق الأضخم بين الأردن والولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استمرارا للشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، وقع وزيرا خارجية البلدين مذكرة التفاهم الأضخم في تاريخ البلدين.

المحادثات الثنائية بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن التي سبقت توقيع المذكرة، عكست التزام الولايات المتحدة بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الملك عبدالله الثاني.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي عقب توقيع مذكرة التفاهم الرابعة الجمعة، قال وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الاتفاقية محورية من أجل التنمية الاقتصادية في الأردن، مضيفا أنها غير مسبوقة من حيث مدتها وحجم الدعم.

من جانبه، اعتبر بلينكن المذكرة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة شاهدة على قوة العلاقة بين البلدين، مؤكدا أن اتفاق الشراكة الجديد مع الأردن سيمكنه من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بشكل أكثر قوة ونجاحا.

وأوضح بلينكن أن الاتفاق يهدف لتوفير دعم للأردن بأكثر من مليار دولار على مدى 7 سنوات.

بدورها، قالت السفارة الأمريكية في عمان إن العلاقات بين البلدين ممتدة لأكثر من 70 عاما، مؤكدة دعم بلادها تجاه ازدهار واستقرار جميع الأردنيين.

وأوضحت السفارة في منشور على موقعها الإلكتروني بمناسبة توقيع الاتفاقية، أن الولايات المتحدة منذ عام 1951 قدمت أكثر من 20 مليار دولار أمريكي كمساعدات للأردن، في مجالات الأمن والاقتصاد والتعليم والرعاية الصحية.

مذكرة التفاهم الجديدة التي تتضمن تقديم الولايات المتحدة نحو 10.15 مليار دولار على مدار 7 سنوات مقبلة للمملكة، تعد هي الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للأردن، والأطول من حيث المدة الزمنية، وهي الرابعة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث جرى توقيع المذكرة الأولى في العام 2008 وشملت مساعدات بقيمة 660 مليون دولار سنويًّا ولمدة 5 أعوام اعتبارًا من 2010.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم الثانية في 2015 وبقيمة مليار دولار أمريكي سنويًّا ولمدة 3 أعوام، وفي 2018 وبقيمة 1،275 مليار دولار سنويًّا ولمدة 5 أعوام، وقع البلدان المذكرة الثالثة.

وكان البيان المشترك الصادر عقب لقاء الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة جدة في يوليو/تموز عن عزم الولايات المتحدة توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، والتي تعتزم الولايات المتحدة عبرها توفير مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 1.45 مليار دولار سنويًا خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و2029.

وكان بايدن أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة للسلام في المنطقة بقيادة الملك عبدالله الثاني.