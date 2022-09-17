شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 5 سوريين وخسائر مادية في هجوم إسرائيلي على محيط دمشق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت وكالة الأنباء السورية، السبت، أن هجوم إسرائيلي استهدف محيط العاصمة دمشق.

وقال التلفزيون الرسمي، إن الدفاعات الجوية السورية ردت على هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية.

ومن جانبه، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي على محيط العاصمة دمشق استهدف مناطق تتمركز فيها مليشيات إيرانية.

ولاحقا، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله، إن الهجوم الإسرائيلي تم عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا، واستهدف مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها.

وتابع: "أدى العدوان إلى مقتل 5 عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

ويأتي هذا الهجوم بعد نحو 10 أيام، من هجوم صاروخي إسرائيلي آخر، على مدينة حلب، أعلنت سوريا أيضا، أن دفاعاتها تصدت له وأسقطت عددا من الصورايخ.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إنه سمع دوي انفجار في سماء مدينة حلب.

وأضافت نقلا عن مراسلها أن عدوانا إسرائيليا يستهدف مطار حلب.

وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي على مطار حلب أدى إلى وقوع أضرار مادية بمهبط المطار.

والشهر الماضي، كشف تقرير حديث للمرصد السوري عن تدمير أكثر من ألف صاروخ إيراني، خلال الضربات الإسرائيلية لريف حماة، مؤخرا، والتي استمرت 6 ساعات.