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حالة وفاة و3 مصابين في حادث تصادم أعلى محور الضبعة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم سيارتين أعلى محور الضبعة بنطاق محافظة الجيزة، السبت.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بين متوفى ومصابين أعلى محور الضبعة.

انتقل الخدمات الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث، وتبين حدوث اصطدام بين سيارتين ملاكي، مما أسفر عن حالة وفاة و3 مصابين نقلوا إلى أقرب مستشفى للعلاج.

تواجد رجال الحماية المدنية لمنع اشتعال النيران بالسيارتين فيما عمل رجال المرور على تجنيب حطام الحادث نهر الطريق وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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