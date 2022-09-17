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قفزا من معدية النيل.. المشهد الأخير في حياة معاق بالحوامدية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الجمعة، جثة غريق بنهر النيل مركز الحوامدية، جنوب الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة غرق بنهر النيل دائرة المركز.

دفع اللواء جابر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ نهري بقيادة ناءبه لقطاع الجنوب، وتم انتشال الغريق في أقل من ساعة وإيداعه مشرحة المستشفى.

التحريات التي أشرف عليها العقيد مصطفى زيدان مفتش فرقة الجنوب، بينت أن المتوفى كان يعاني إعاقة بكلتا ذراعيه وكان يستقل معدية فألقى نفسه في مجرى نهر النيل ليفارق الحياة غرقًا.

تحرر المحضر اللازم وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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