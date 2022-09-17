الواقعة الثانية خلال أسبوع.. غرق طفل داخل بيارة صرف صحي في سوهاج.. وشركة المياه تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا، مساء الجمعة، في بيارة صرف صحي، دائرة مركز شرطة المراغة، جرى انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط طفل في بيارة صرف صحي بمنطقة عمارات الإيواء بناحية الكراعي دائرة المركز.

تبين سقوط "محمد. أ" في العقد الأول من العمر أثناء اللهو في بئر صرف صحي بمنطقة عمارات الإيواء، جرى انتشال الجثة، ونقلها مشرفة مستشفى المراغة المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جهتها أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان لها حول الحادث، أن الطفل سقط في خزان الصرف الصحي الخاص بالعمارات السكنية "الإيواء" بمنطقة الكراعي بالمراغة، وهذه العمارات ليست متصلة بشبكات الصرف، وأن المنطقة غير مخدومة بالصرف الصحي، وإنما هو خزان تجميعي للعمارات السكنية، ولا يجرى كسح هذه البيارات بمعرفة الشركة وإنما بمعرفة الأهالي، والشركة ليس لها شأن بهذا الحادث.

جدير بالذكر أن منطقة سيتي بمدينة سوهاج شهدت في 7 من شهر سبتمبر الجاري سقوط الطفل "عمر أشرف" 11 عامًا تلميذ في بلاعة صرف مغطى مفتوحة دون غطاء خاصة بترعة قلفاو المارة بمنطقة سيتي، ما نتج عنه غرقه ووفاته.