بوتين: سيتم سداد سعر 25% من إمدادات الغاز الروسي لتركيا بالروبل

16 سبتمبر , 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ ف ب).
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه سيتم دفع مقابل 25 بالمئة من إمدادات الغاز الروسي إلى تركيا بالروبل، وإن اتفاقاً بهذا الشأن سيدخل حيز التنفيذ قريباً.
وأدلى بوتين بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان.
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