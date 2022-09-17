تفكيك شبكة تهرب مهاجرين إلى أوروبا على متن طائرات خاصة

أعلنت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول) الجمعة أنه تم توقيف خمسة أعضاء في عصابة يشتبه بأنها تهرّب مهاجرين، معظمهم أكراد، على متن طائرات خاصة من تركيا إلى أوروبا باستخدام جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة.

وصادرت السلطات طائرتين وسيارة فارهة ومعدّات تستخدم لإصدار أوراق ثبوتية مزوّرة خلال عمليات دهم نُفّذت في بلجيكا وإيطاليا الثلاثاء، وفق ما ذكرت (يوروبول).

وقالت في بيان «يُعتقد أنه بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2020، نُفّذت خمس عمليات تهريب في خمسة بلدان أوروبية مختلفة».

وصعد المهاجرون، ومعظمهم أكراد من إيران أو العراق، في طائرة خاصة في تركيا وبحوزتهم جوازات سفر دبلوماسية مزوّرة.

وذكرت الوكالة إن الرحلات تتوجّه عادة إلى جزر الكاريبي، لكن الركاب لا يصلون إلى تلك الوجهات إطلاقاً.

وأضافت «خلال المحطات في مختلف المطارات الأوروبية بما فيها النمسا وفرنسا وألمانيا، غادر المهاجرون الطائرة وتخلصوا من جوازات سفرهم المزوّرة وتقدّموا بطلبات لجوء».