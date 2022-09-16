شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. هجوم قوي على مالك النادي بسبب "محمد صلاح".. ومالديني يؤكد:رفضنا رحيل لياو إلى البلوز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انفجرت الجماهير الإنجليزية غصبًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد التصريحات الأخيرة التي فجرها مالك البلوز "تود بولي" عن الجناح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

تصريحات غريبة من بولي عن محمد صلاح

رحل صلاح عن صفوف تشيلسي بعد عدم ناجحه في الحصول على فرصة التواجد بشكل أساسي في المباريات مع النادي الإنجليزي.

وقال تود بولي تشيلسي يملك واحدة من أفضل الأكاديميات في العالم، وتلك الأكاديمية أظهرت العديد من اللاعبين، أبرزهم محمد صلاح وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي.

مما أدى ذلك الأمر إلى أثار السخرية ضد مالك نادي تشيلسي عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.

مالديني يكشف حقيقة عرض تشيلسي لضم "لياو"

كشفت العديد من التقارير الصحفية سابقًا بالرغبة السابقة لـ نادي تشيلسي الإنجليزي في تدعيم صفوف الفريق بضم نجم نادي ميلان، لياو، خلال الإنتقالات الصيفية الماضية.

وصرح باولو مالديني عن حقيقة عرض تشيلسي لضم رافاييل لياو لاعب الفريق في نهاية الانتقالات الصيفية الماضية.

وأكد مالديني في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت «إيطاليا»: "تشيلسي قدم عرضا لضم رافاييل لياو، لكننا رفضنا".

وواصل: "نحن الآن نجري محادثات لتمديد عقود إسماعيل بن ناصر وبيير كالولو ورافا لياو. نريدهم أن يبقوا لكنه متروك أيضا لرغبتهم".

الجدير بالذكر انضم لياو لصفوف ميلان في عام 2019، وحتى الآن لعب 122 مباراة في جميع المسابقات، ناجحًا في تسجيل 30 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

ويمتلك لياو عقدًا مع بطل إيطاليا 2021/2022 ينتهي في صيف 2024.

تعرف على موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

وفي سياق آخر.. يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة البلوز القادمة.

ومن المقرر أن تقع كتيبة البلوز ضيوفًا على كريستال بالاس مساء يوم الأحد الموافق 1 من أكتوبر القادم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.