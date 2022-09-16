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بعد مطاردته.. القبض على مطلوب بقضايا النصب والاحتيال في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر طاردت عجلة يقودها متهم حاول الهروب من دورية نجدة وسط العاصمة واصطدم بعجلات متوقفة على جانب الطريق تعود لمواطنين ، حيث تم غلق مداخل ومخارج المنطقة فورا والقبض عليه وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير و النصب والاحتيال".

واضافت انه "تم ضبط بحوزته اختام وعقود تزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة وفق القانون".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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