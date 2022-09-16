شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.."الأعلى للإعلام" يعقد مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، غدا السبت ، مؤتمرا صحفيا حول الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، بحضور بعض الوزراء المعنيين التموين والتعاون الدولى والتعليم العالى والصناعة وكبار الصحفيين والإعلاميين، في تمام الساعة 11.30 ظهرًا، بمقر المجلس بماسبيرو.

يستعرض المؤتمر الخطوط العريضة للاستراتيجية التي تم إعدادها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترتبط أهدافها ومحاورها مع كل من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية للتنمية، و"رؤية مصر 2030"، وبرنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تتبناه الحكومة، وتحقيق التناغم والتكامل بين سياسات وأهداف الدولة في جميع المجالات.ّ