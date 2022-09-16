منظمة شنغهاي للتعاون تدعو إلى الامتثال الصارم بالتزامات الاتفاق النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - سمرقند - (أ ش أ):

شدد قادة منظمة شنغهاي للتعاون، يوم الجمعة، على ضرورة الامتثال الصارم لجميع الأطراف المعنية بالاتفاق النووي الإيراني بالتزاماتهم من أجل تنفيذه بالكامل، وذلك خلال القمة التي عقدتها المنظمة اليوم في مدينة سمرقند بأوزبكستان.

وجاء في الإعلان، الذي تبناه قادة منظمة شنغهاي للتعاون، وأوردته وكالة أنباء "تاس"الروسية، أن الدول الأعضاء تؤكد على التنفيذ المتسق لخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، فإنها تدعو جميع المشاركين إلى التقيد الصارم بالتزاماتهم تجاه البرنامج النووي الإيراني، إلى جانب التنفيذ الفعال للوثيقة".

جدير بالذكر أنه في عام 2015، توصل الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وألمانيا إلى اتفاق نووي مع إيران من أجل معالجة الأزمة المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مايو 2018، الانسحاب من الاتفاقية، حيث فرضت واشنطن حينها أشد العقوبات ضد طهران، لكن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أكد مرارًا وتكرارًا دعمه للعودة إلى الاتفاق النووي.

يُشار أيضًا إلى أنه في أبريل الماضي، أجرت كلًا من: روسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا مناقشات مع إيران في فيينا حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة في نسختها الأصلية.

يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون تأسست في عام 2001، وتضم الآن: الهند والصين وقيرغيزستان وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وتشارك أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا بصفة مراقب، في حين تتمتع أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسريلانكا بوضع الدول الشريكة.