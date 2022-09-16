اعتقالات وإصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمّر بشمال الخليل.

كما أضافت "وفا" أن الجيش الإسرائيلي اعتقل الطفل وجدي الرجبي (15 عاما) في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وقال ناشط إعلامي في بيت أمر، لـ"وفا"، إن المواجهات اندلعت عقب إغلاق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند مدخل البلدة، لمنع مرور جنازة مواطن.

وأضاف أن الاحتلال اعتلى أسطح عدد من المنازل، وأطلق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، وأسفر ذلك عن إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي في الأطراف السفلية نقلوا إثرها إلى المستشفى.

وأشارت وكالة أنباء فلسطين إلى أن 3 فتية أصيبوا بالرصاص "المطاطي" في الأطراف السفلية، في حين أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

أما في القدس فاعتقل الاحتلال الإسرائيلي شابين -لم تعرف هويتهما بعد- من منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وفي كفر قدوم أصيب 9 فلسطينيين بالرصاص "المطاطي"، بينهم طفل، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، التي خرجت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد.

(الجزيرة)