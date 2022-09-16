انت الان تتابع خبر إضراب سائقي القطارات يهدد بتأجيل مباريات الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام بريطانية، ان "عمال السكك الحديدية وسائقو القطارات يخوضون عدة إضرابات، مؤخرًا، بسبب الخلاف مع الحكومة حول الزيادة في الأجور، وسبق أن أُجل لقاء برايتون وكريستال بالاس بسبب الإضراب".واضافت انه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق وإلغاء الإضراب، فإن عدة لقاءات مبرمجة في الدوري الإنجليزي الممتاز مقررة، يوم 1 تشرين الأول المقبل، مهددة بالتأجيل أبرزها ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام، ولقاءات أخرى تحتاج لسفر الجماهير لمتابعتها في مدن أخرى ليفربول – برايتون وفولهام – نيوكاسل وساوثهامبتون –إيفرتون".

واضطرت رابطة الدوري الإنجليزي، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لتأجيل الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وباقي لقاءات كرة القدم في إنجلترا بسبب وفاة الملكة إليزابيث، وستؤجل لقاءات أخرى نهاية الأسبوع بسبب الاستعداد لجنازة الملكة المقررة، الإثنين المقبل، وهي لقاءات برايتون كريستال بالاس التي كان من المقرر إجراؤها، السبت، وتشيلسي – ليفربول ومانشستر يونايتد – ليدز يونايتد التي كانت مقررة الأحد.

