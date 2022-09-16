خصم 40% على إصدارات القومي للترجمة بمعرض النيابة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يشارك المركز القومي للترجمة، في معرض النيابة الإدارية للكتاب في دورته الثالثة والذي تم افتتاحه مساء أمس الخميس، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل الموافق 23 سبتمبر الجاري.

يشارك المركز القومي للترجمة بمجموعة كبيرة من أحدث و أهم إصداراته نذكر منها: "شهود على نهاية عصر: غانم ومحفوظ وجبير وصنع الله والغيطاني.. تحول المجتمع المصري بعد عام 1970"، "الكنيسة المصرية وقادتها منذ العصر العثماني وحتى الوقت الحاضر"، "أحد رواد الدبلوماسية المصرية"، "تأملات في مواقف منصور الحلاج"، "فيرا"، "السياسة"، "المائة عام القادمة"، "الانثربولوجيا والعالم الشامل"، "العقد الأحمر"، "نحن ذوات إنسانية"، "الاستشراق الألماني في زمن الإمبراطورية"، "وسط الجزيرة العربية وشرقها"، "المشاع".

كما يشارك المركز أيضا بكتب: "التحدي الصيني"، "القضاء على الجوع"، "المذهب الإنساني في الغرب"، "بعيدًا عن روما"، "ما بعد التاريخ"، "ناجازاكي"، "الحكومة الصالحة"، "متاهات: استطلاعات في التاريخ النقدي للأفكار"، "تاريخ روسيا من القبيلة إلى الأمة"، "المحتوى في علم الكلام: من التراث العربي اليهودي"، "جغرافيا السياسة في روسيا"، "معنى الوجود الإنساني"، "سلسلة العلماء صغار السن"، "تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم"، "انتصار أكتوبر في الوثائق الاسرائيلية"، "الصين في عشر كلمات"، "تاريخ مصر القديمة"، "روسيا والغرب.. لمن الغلبة؟"، ديمقراطية الكربون"، و"حكم الخبراء".

جدير بالذكر أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من دور النشر ومواعيد العمل يوميًا من 1 ظهرَا وحتى 10 مساءً ويقدم المركز القومي للترجمة خصم 40% على جميع إصداراته المشاركة ويقام المعرض بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بامتداد شارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل بجوار فندق جراند حياة.