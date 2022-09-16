​ رئيس "تعليم الشيوخ": ندرس تطبيق مقترح "رخصة المدرس المهنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشف الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم في مجلس الشيوخ، أنَّ وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، لديه الاستعداد أن يحضر إلى مجلس الشيوخ للتفاهم في كل شيء يخص العملية التعليمية والاستماع إلى آراء لجان التعليم، مشيرًا إلى أنَّه يمكن حضور المستشارين الذين سيُطلبهم في كل وقت، علاوة على يمكن حضور أولياء الأمور أيضًا، حتى يتم تطوير المنظومة التعليمية بالشكل المناسب للجميع في كل شيء.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنَّه من الضروري حاليًّا أن يتم الاهتمام بالتحول الرقمي في الجامعات، حيث إنَّ أوروبا وإنجلترا والدول المختلفة لجأت إلى التحول الرقمي وأفادهم ذلك في إضافة مواد كل عام، ويتم تدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها، لحاجتهم إلى الحصول على الخبرة في ذلك.

وأشار إلى أن التحول الرقمي أدى إلى تقليل التكلفة كل جامعة، وبالتالي أصبحت بإمكانها إنشاء مراكز التدريب داخلها، لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لأن يكونوا مناسبين لسوق العمل.

ولفت إلى ضرورة تطبيق ذلك في مصر بجدية، مثلما حدث في الخارج وأحدث إنجازات، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب بشكل مباشر من الوزراء والمختصين أن يكون هناك اتجاه للتحول الرقمي في كل شيء.

وذكر أنَّ أحد أعضاء لجنة التعليم في مجلس الشيوخ طلب أن يكون هناك رخصة المعلم المهنية للتدريس، بأن يكون هناك رخصة للمعلم مثل رخصة القيادة، تثبت أن الشخص أصبح جاهزًا ليعلم الطلاب بأسلوب راقٍ ومتمرس عليه جيدًا، ومؤهل للتدريس.

وأكد أنه لن يحصل عليها المدرس إلا إذا بعد العرض على لجنة تعطيه هذه الرخصة ويتوافر فيه الصفات المطلوبة للحصول عليها.