الصين تسجل أول إصابة بجدري القردة

16 سبتمبر , 2022
جدري القردة (أ ف ب).
سجلت الصين أول إصابة بمرض جدري القردة الجمعة لدى شخص دخل البلاد مؤخراً، وفق ما أفادت السلطات.
وقالت السلطات الصحية في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب البلاد إن الشخص ظهرت عليه الأعراض أثناء خضوعه للحجر الصحي لفيروس كوفيد.
بموجب سياسة صفر كوفيد في الصين، على الأشخاص الذين يدخلون البلاد التزام حجر صحي يمتد من أسبوع إلى أسبوعين عند الوصول.
وقالت لجنة الصحة بالمدينة في تقرير إنه تم تشخيص حالة المصاب بجدري القردة بعد أن ظهرت عليه أعراض من بينها طفح جلدي، وصنفت الحالة على أنها «إصابة مستوردة».
وذكر التقرير أن المريض «يخضع لعزل مركزي في أحد المستشفيات وحالته مستقرة».
وأضافت أنه بسبب عزل المريض فور دخوله المدينة «لا آثار لانتقال العدوى، وخطر انتقال العدوى منخفض».
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