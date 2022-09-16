انت الان تتابع خبر المانيا تطالب بأقصاء بيلاروسيا من تصفيات كأس أمم أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت مجلة "دير شبيجل" الالمانية، انه "جاء في خطاب فيزر لرئيس (يويفا): "ليس فقط روسيا التي تشن حربا عدوانية تنتهك القانون الدولي، لكن هناك أيضا بيلاروسيا، وهي داعم كبير للقيادة الروسية، ويجب استبعادها من كل البطولات الدولية ومباريات كرة القدم".وستستضيف ألمانيا نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024).

وعلى عكس باقي الاتحادات الرياضية التي استبعدت بيلاروسيا أيضا، استبعد (يويفا) روسيا فقط من المنافسات والبطولات، بسبب غزو أوكرانيا.