انت الان تتابع خبر إخماد حريق داخل فندق وحسينية وسط كربلاء (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن فرقها "تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل كرفان مخالف فوق سطح بناية متعددة الطوابق مشغولة من فندق وحسينية ضيوف العراق وسط محافظة كربلاء المقدسة بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".وأشارت إلى "استنفار فرق الدفاع المدني والمباشرة بعمليات الاقتحام والدخول وسط البناية وإخراج النزلاء وإسعاف المصابين منهم بحالات الاختناق بسبب كثافة الانبعاثات الغازية بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد والتبريد لتنهي الفرق أعمالها دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت المديرية، وفق البيان، "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

