شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف آخر إستعدادات السيتي قبل مواجهة ولفرهامبتون فى البيرميرليج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الأسباني بيب جوارديولا عن مباراة فريقه مانشستر سيتي مع ولفرهامبتون فى إطار الجولة الثامنةمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أكد أن هدف الفريق واحد وهو تحقيق الثلاث نقاط، وإستمرار الزحف حول الصدارة والتي تحتلها أرسنال برصيد 15 نقطة.

وأشار جوارديولا أن المباراة لن تكون ساهلة على الفريق السماوي، خاصة أن ولفرهامبتون يقدم دائمًا مباريات فنية عالية أمام السيتي فى مواجهات الفريقين السابقة، إضافة إلى تعزيز الفريق صفوفه منذ أيام قليلة بصفقة هجومية قوية وهي أديجو كوستا، والذي سيكون حريصًا على الظهور بمستوي جيد مع الفريق فى مباراته الأولي مع الفريق.



رسائل تحذيرية من جوارديولا للاعبيه

ومن جانبه شدد المدرب على ضرورة التركيز فى الفرص التي تتاح للفريق لحسم نقاط المباراة الثلاثة مبكرًا، خاصة أن المباراة يتم عقدها خارج ملعب الإتحاد، مما يزيد من المباراة صعوبة على الفريق، ولكن أكد فى الوقت ذاته أنه يثق بشكل كبير فى إمكانيات لاعبيه.



جوارديولا يشيد بالقاطرة النرويجية

وتطرق جوارديولا فى حديثه عن تألق القاطرة النرويجية هالاند والهدف الخرافي الذي سجله أمام دورتموند فى الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري الأبطال، حيث قام بوصف اللاعب بأنه مثالي فى كل شئ، الشئ الذي يدفعه دائمًا للتألق وإحراز العديد من الأهداف الحاسمة للفريق.