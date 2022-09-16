حاكم: العثور على جثث مقيدة الأيدي في موقع دفن في إيزيوم بأوكرانيا

العثور على جثث مقيدة الأيدي في موقع دفن في إيزيوم بأوكرانيا (أ ف ب).

قال حاكم إقليمي اليوم الجمعة إنه جرى العثور على جثث مقيدة اليدين في موقع دفن جماعي في مدينة إيزيوم التي استعادتها القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد.

وأضاف الحاكم أوليغ سينيغوبوف في الموقع «نحن في موقع الدفن الجماعي لأشخاص، مدنيين دفنوا هنا، والآن بحسب معلوماتنا، فإنهم جميعاً يحملون علامات على مقتلهم بطريقة عنيفة».

وتابع: «هناك جثث مقيدة اليدين من الخلف. كل واقعة سيتم التحقق منها وتقييمها بشكل قانوني ملائم».