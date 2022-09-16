16 سبتمبر , 2022
مقتل 7 وإصابة 7 آخرين في حادث مروري بشمال مصر.
أفادت مصادر أمنية وطبية في مصر اليوم الجمعة أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في حادث تصادم على أحد الطرق الزراعية في شمال مصر.
وأضافت المصادر أن الحادث أوقع أيضاً سبعة مصابين وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت المصادر لـ«رويترز» أن الحادث جاء نتيجة تصادم حافلة صغيرة بسيارة نقل على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قرب قرية البسلقون التابعة لمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة.
وقالت المصادر إن الحافلة كانت متجهة من مركز أبو حمص إلى الإسكندرية.
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