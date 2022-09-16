انت الان تتابع خبر بمشاركة 15 لاعباً.. الوطني يواصل التحضير لبطولة الأردن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهدت تدريباتُ اليوم، مشاركةَ (15) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن ، دلوفان مهدي ، حسن أحمد ، حسن حبيب ، مناف يونس ، علي فائز ، شهاب رزاق ، حسن عبد الكريم ، أحمد عبد الحسين ، اسو رستم ، زيد تحسين ، حسين علي ، كرار عامر ، وكاع رمضان وحسين عمار.وقال اتحاد الكرة في بيان، إن "تدريباتُ اليوم غلبَ عليها الطابعُ التنافسيّ ما بين لاعبي المنتخبِ الوطنيّ بدايةً من عملياتِ التسخينِ والإحماءِ مروراً بجانبها الفنيّ، حيثُ توزعَ اللاعبون على مجموعتين تطبيقاً للواجباتِ التكتيكيّة المُوكلة لهم من قبل الجهازِ الفني".

ونقل البيان عن مدربُ اللياقة البدنيّة إسماعيل سليم، تأكيده بان "الاستعداداتَ متواصلةٌ للبُطولةِ الرباعيّة بالرغم من معاناتنا من مسألةِ التفاوّت في وقتِ الإعداد ما بين اللاعبين، إذ إن بعضَ الأندية بدأت قبل شهرٍ وأخرى قبل أسبوعين أو ثلاثة، وهناك لاعبون وصلوا لمرحلةِ المنافساتِ، وبعضٌ منهم كان إعدادهم خاصاً".



وأضاف: "إن مُعظم المنتخبات، خصوصاً المشاركة في البطولةِ الرباعيّة، قد بدأت منذ فترةٍ بمسابقةِ الدوري، وهذا الشيءُ يمنحها بأن تكون بدنياً أجهز عكس دورينا الذي سيبدأ متأخراً، ومع هذا نلتمسُ الاندفاعَ من اللاعبين خلال التدريباتِ لكننا نعمدُ على المحافظةِ عليهم خلال هذه الفترةِ القصيرة، حيث بدأنا أول يوم بخمسةِ لاعبين ومن ثم (14)، ومع التحاقِ آسو رستم أصبحوا (15) لاعباً، ونتأمل التحاقَ لاعبي القوة الجويّة غداً".

وأشار إلى أن "اللاعبين الذين سيلتحقون ما بعد السفرِ لا يمكننا أن نمنحهم واجباتٍ بدنيةً عاليةً باستثناء الاستشفاءِ، ولكن مع مباراةِ الشرطة الاثنين المقبل سنشركُ كلَ اللاعبين، وحينها نستقرئ جاهزيّةَ اللاعبين الذين سيشاركون في بطولةِ الأردن".

من جهته، عبّرَ محترفُ السالميّة الكويتي آسو رستم عن سعادته وهو يمثلُ المنتخبَ الوطنيّ لأول مرةٍ في أول دعوةٍ رسميةٍ وجهت له بعد تألقه الملفت مع ناديه السابقِ نوروز، وإن طموحه هو إثباتُ وجوده وإقناع الجهاز الفني بجاهزيته للمُشاركةِ مع أسود الرافدين في بطولةِ الاردن، وهدفنا إرضاءُ الشارع الرياضي من خلال هذه المشاركة، وفق البيان.

أما حارسُ المنتخب الوطنيّ دلوڤان مهدي، أوضحَ أن "الاستعداداتَ مستمرةٌ للبطولةِ الرباعيّة، وإن شاء الله نحققُ نتيجةً طيبةً، وإن إيقاع التدريباتِ بدأ يتصاعدُ مع التحاقِ لاعبي الأندية وبانتظار البقية، والاختياراتُ ستكون في نهايةِ المطاف للجهازِ الفنيّ، ونتمنى أن نوفقَ جميعنا، وأن تكون المشاركةُ في هذه البطولة ايجابيةً وتعكسُ انطباعاً جيداً لدى الجمهورِ العراقي".

