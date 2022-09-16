انت الان تتابع خبر اليمن يقسو على جوام في آسيوية الشباب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ورفع اليمن رصيده بهذا الفوز إلى 7 نقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن، بدأت بالتعادل أمام فلسطين (2-2) ثم الفوز على لاوس (2-1) وجوام (10-1).
ويحتاج المنتخب اليمني لضمان تأهله للفوز على اليابان في المباراة الأخيرة التي ستجمعهما الأحد المقبل.
وكان منتخب اليابان قد فاز اليوم الجمعة على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (8-0).
ثم المنتخب الفلسطيني برصد 4 نقاط ولاوس برصيد 3 نقاط وأخيرا جوام بدون أي نقطة.
ويحتاج المنتخب اليمني لضمان تأهله للفوز على اليابان في المباراة الأخيرة التي ستجمعهما الأحد المقبل.
وكان منتخب اليابان قد فاز اليوم الجمعة على المنتخب الفلسطيني بنتيجة (8-0).
ويتصدر المجموعة منتخب اليابان برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، ويحل المنتخب اليمني خلفه برصيد 7 نقاط.
ثم المنتخب الفلسطيني برصد 4 نقاط ولاوس برصيد 3 نقاط وأخيرا جوام بدون أي نقطة.