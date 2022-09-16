اغتيال النائب العام ونائبته بجمهورية لوجانسك الانفصالية عن أوكرانيا في تفجير إرهابي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت سلطات جمهورية لوجانسك الإنفصالية في أوكرانيا، مقتل المدعي العام ونائبته بالجمهورية في تفجير إرهابي وقع بمكتبه صباح اليوم.

وقال رئيس جمهورية لوجانسك، ليونيد باشنيك، في بيان اليوم الجمعة - "نتيجة عمل إرهابي، قُتل اليوم المدعي العام سيرجي جورينكو ونائبته يكاترينا ستيغلينكو".

وأضاف "أن الانفجار يُظهر مجددا أن نظام كييف قد تجاوز كل الحدود الممكنة، حيث يؤكد الحادث أن أوكرانيا في ظل قيادتها الحالية تعتبر دولة إرهابية".

جمهورية لوغانسك الشعبية، هي دولة معلنة عن انفصالها الذاتي بنفسها وتقع داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دوليًا، وتصنفها كييف من المنظمات الإرهابية.

وأعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية الاستقلال عن أوكرانيا بعد استفتاء غير رسمي على الوضع في مايو 2014. بعد ذلك بوقت قصير، اندمجت كلتا الدولتين لتشكيل اتحاد كونفدرالي قصير العمر لنوفوروسيا والذي عُلّق بعد عام.

اعتبارًا من 22 فبراير 2022، اعترفت روسيا بالجمهوريتين كدولتين مستقلتين.