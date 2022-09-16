شكرا لقرائتكم خبر عن "مصروف" المحافظات من الدولة 47.2 مليار جنيه نفقات.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له تحت عنوان" "مصروف" المحافظات من الدولة 47.2 مليار جنيه نفقات 27 محافظة في موازنة 22/23.. العاصمة في الصدارة بـ 4.3 مليار.. والبحيرة تقترب " بـ 3.8 مليار.. ومصروفات "صعيد مصر" تتجاوز الـ 15 مليارًا ".

وتحدث التقرير، عن أن موازنات الدول من طرفين أساسين، مصروفات وإيرادات، وهو ما تعد له الدولة قبل بداية كل عام مالى جديد، خطة عامة بها كافة الملامح والتفاصيل أيضَا لطرفى الموازنة، سواء لتوقعاتها لحجم الإيرادات المستهدف تحقيقها، أو توزيعاتها للمصروفات المطلوبة، وذلك يتم على مستوى كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الداخلة فى إطار الموازنة العامة للدولة.