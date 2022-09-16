الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الأرميني يبحثان الوضع على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - يريفان- (أ ش أ):

أعلن مجلس الوزراء الأرميني، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث الوضع على الحدود الأرمنية - الأذربيجانية .

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الأرميني بحسب وكالة أنباء (أرمنبرس) المحلية، إن" باشينيان أكد للرئيس الروسي أنه على الرغم من الهدوء النسبي على الحدود فإن الوضع على الأراضي السيادية لأرمينيا لا يزال متوترا للغاية".

ووفقًا للبيان، فإن الجانبين ناقشا أيضا القضايا المتعلقة بتنفيذ القرارات المتخذة فيما يتعلق بطلب أرمينيا إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية الثلاثاء الماضي، أن القوات المسلحة الأذربيجانية تقصف المستوطنات الأرمنية.

وكان قد عقد مجلس الأمن الأرميني اجتماعا طارئا سابقا، وقرر طلب المساعدة من روسيا لتطبيق أحكام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة وكذلك منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأسبوع الماضي، عن قلقه إزاء تجدد الاشتباكات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية ودعا الجانبين إلى تخفيف حدة التوترات.