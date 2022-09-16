عقار مخدر محظور تداوله.. ضبط 1775 أمبول بحوزة شخص بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط 1775 أمبول عقار مخدر محظور تداوله بحوزة صاحب محل لبيع المستلزمات الطبية بالغربية.

أكدت معلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام صاحب محل لبيع المُستلزمات الطبية "كائن بدائرة قسم شُرطة أول المحلة بالغربية" بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته "1775 أمبول لعقار مخدر" محظور تداوله خارج الصيدليات والمستشفيات الحكومية.

وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات والضبط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.