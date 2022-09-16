غرق معلم وطفل في حادث المعدية النيلية ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

لقى طفل ومعلم مصرعهما غرقا، إثر سقوطهما من معدية النيل بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، نتيجة الفتح المفاجئ لباب المعدية .

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بسقوط عدد من المواطنين و 9 دراجات بخارية في مياه النيل من معدية قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ واستطاعوا بمساعدة الأهالي من إنقاذ المواطنين، بينما اختفى طفل ومعلم عن أنظار المحيطين، ولم يستطع الأهالي إنقاذهما.

و تبين من التحريات الأولية أنه أثناء عبور المعدية في النيل من قريتي أشمنت والميمون إلى البر الشرقي، فوجئ الركاب بفتح باب المعدية وسقوط المواطنين، و9 دراجات بخارية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لجهات التحقيق.