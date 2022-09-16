وفاة طفلة متأثرة بإصابتها في حريق شقة بالمحلة.. ونجاة 5 أفراد من أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

شيع أهالي قرية بشبيش، إحدى قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى، جثمان الطفلة ريتاج عبد البديع، والتي توفيت داخل مركز حروق زفتى، متأثرة بإصابتها بحروق شديدة في الحريق الذي شب في منزل أسرتها الأسبوع الماضي، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال.

أدى أهالي القرية صلاة الجنازة على جثمان الطفلة في أحد مساجد القرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسها في قرية بشبيش، وسط حالة من الحزن تسيطر على أهالي القرية.

كانت قرية بشبيش، شهدت الأسبوع الماضي، حريقا داخل شقة سكنية، أسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، هم الأب وزوجته وأطفالهما الثلاثة بينهم رضيعة عمرها 11 شهرا، وشقيق زوجته، وتم نقلهم إلى مركز حروق زفتى لتلقى العلاج، واليوم لقت الطفلة ريتاج صاحبة الـ 12 عاما، مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق خطيرة بنسبة 70%، بينما باقي المصابين تماثلوا للشفاء، والسماح لهم بمغادرة المستشفى.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا بالواقعة، وتبين من التحريات أن الحريق بسبب تسرب الغاز من البوتاجاز أثناء تجهيز الأم الطعام، ونشب الحريق وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي المنزل، واسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.