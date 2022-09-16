حصيلة الإصابات بكورونا في العالم تتجاوز حاجز 608 مليون حالة

اسماعيل عبد الحي - أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكيّة اليوم الاثنين، بأنّ حصيلة الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوزت حاجز 608.6 مليون حالة.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائيّة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، أنّ إجمالي الإصابات بلغ 608 ملايين و611 ألفا و312 شخصا.

وأشارت إلى أنّ العدد الإجمالي للوفيات النّاجمة عن الفيروس إرتفع إلى 6 ملايين و514 ألفا و487 وفاة.

وأوضحت البيانات المجمّعة أنّ إجمالي عدد اللّقاحات المضادّة لكورونا التي جرى إعطاؤها في مختلف أنحاء العالم تجاوز 12 مليار و196 مليون و69 ألف جرعة.