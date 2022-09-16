أميركا تفرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات من روسيا

15 سبتمبر , 2022 الكرملين (أ ف ب). أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على كيانات روسية وأفراد اليوم الخميس. وذكر الموقع أن العقوبات الجديدة استهدفت أكثر من 30 كياناً و40 فرداً.

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