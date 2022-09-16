«مجلس الوزراء السعودي» يؤكد على التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة

الرياض: شدد مجلس الوزراء السعودي، على ما تبديه المملكة من حرص واهتمام نحو تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك ضمن ما تناوله المجلس أمس الثلاثاء على مجمل مشاركات السعودية في الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف المنعقدة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية، ومجموعة دول العشرين خلال الأيام الماضية.

وقد رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، حيث اطّلع المجلس على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما الملك سلمان من رئيس جمهورية طاجيكستان، ورئيس بوركينا فاسو، والرسالة التي تسلمها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، من رئيس وزراء الهند، والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس وزراء اليابان.

وعقب الجلسة، أوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس، استعرض في الشأن المحلي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفِذت في إطار «رؤية السعودية 2030»، ودورها في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه كثيرا من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، وذلك ما ظهر جلياً في أداء الأنشطة غير النفطية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 2022م.