زيلينسكي: أنظمة الدفاع الجوي أولوية لأوكرانيا

15 سبتمبر , 2022
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب).
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن أنظمة الدفاع الجوي أولوية لبلاده في محاولتها لحماية مدنها وبلداتها من الضربات الروسية.
وتابع في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في كييف، أن أوكرانيا لم تتلق رداً إيجابياً بعد من إسرائيل على إمكانية تزويدها بأنظمة دفاع جوي.
وأضاف زيلينسكي أن ألمانيا والولايات المتحدة وعدتا من قبل بتزويد بلاده بهذه الأنظمة، لكنها لم تصل إلى أوكرانيا بعد.
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