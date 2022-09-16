أول تعليق من الكرملين على تقارير تعرض بوتين لمحاولة اغتيال

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، حقيقة تعرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.

ونفى بيسكوف صحة التقارير التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن تعرض الرئيس بوتين لمحاولة اغتيال.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية في تقرير لها "نُشرت مزاعم هجوم على موكب سيارات رئيس الدولة في طريقها إلى المقر الرئاسي لأول مرة بواسطة قناة تيليجرام في 14 سبتمبر، وأعيد نشرها لاحقًا بواسطة صحيفة التابلويد البريطانية ذا صن".

وأشارت الوكالة إلى أن المتحدث باسم الكرملين رد على سؤال حول صحة هذه التقارير، حيث قال: "لا".

والخميس، التقى الرئيس الروسي نظيره الصيني، شي جين بينج، وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، وذلك في قمة إقليمية في أوزبكستان.

وأشاد بوتين بـ"الموقف المتوازن" للصين بشأن حرب أوكرانيا، رغم اعترافه بأن بكين لديها "أسئلة ومخاوف" بشأن الغزو، فيما بدا أنه اعتراف مستتر بآرائهم المتباينة بشأن الهجوم العسكري المطول.

من جانبه، قال الرئيس الصيني إن بلاده "ستعمل مع روسيا لتقديم دعم متبادل قوي بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لبعضهما البعض" وفقًا لقراءة من الاجتماع قدمته وزارة الخارجية الصينية.