انت الان تتابع خبر محمود غياث يكشف سبب تأجيل عمله مع رحمة رياض.. وهل ألقي القبض عليه سابقاً؟ والان مع التفاصيل
حلّ الفنان محمود غياث ضيف حلقة برنامج " “Celebrity مع الإعلامي ايهاب العطيّة على قناة السومرية للتحدّث عن أعماله الفنيّة وعن مواضيع أخرى.
وعبّر غياث عن فرحه ورضاه عن أعماله الفنيّة والى ما وصل إليه وعن رضا أهله عليه، وقال: "فرحان إلى ما وصلت إليه وحمد الله وألف شكر على كل شيء."
ونفى خبر إلقاء القبض عليه عندما كان عمره ٢٠ سنة، وأشار إلى أنّه لا يعرف من أشاع هذا الخبر للإعلام، ووضح أنّ كل ما حصل هو أنه خالف بنود العقد مع إحدى الشركات.
وعن كواليس الفنّ، قال إنّه لا يخلو من الأعداء و"القيل والقال"، وأشار إلى أنّ من ينقل كلام أو يحرّض عن فنان، فهو سيخسر ثقة هذا الشخص كما سيخسر قيمته أمام الآخرين.
وأضاف "انا محارب من محبّة الناس لي.. من شعراء وملحنين وغيرهم."
وخلال الحلقة، وجّه محمود غياث تحيّة للفنان فيصل عبد الكريم وقال إنّ الله رزقه بنجاح أغنية "عشق".
وأشار إلى أنّ هناك ناس أحبّت الأغنية بصوته والبعض الآخر أحبها بصوت فيصل.
وعدّد غياث الأشخاص القريبين منه في الوسط الفني من شعراء وملحنين منهم قصي عيسى، مهند غازي، ورعد وميثاق، عثمان عبود، مراد ترك، أحمد المهندس، محب الراوي.
وعن أغنيته "ربي رزقني" التّي أعاد غنائها العديد من الفنانين، قال محمود غياث أنّ كلّ واحد منهم قام بأدائها على طريقته الخاصة ولكنّه أحبّ الأغنية بصوت الفنانة رحمة رياض التي أدّتها بطريقة جميلة جدّا.
وعن تأجيل عمله مع رحمة رياض، أكّد محمود أنّ العمل ما زال مستمرّ ولكن تأجّل بسبب كثرة أعمال رحمة وأنّها تطرح أعمالها بالأوقات المناسبة لها.
وفي نهاية اللقاء، أشار الفنان محمود غياث إلى أنّه يحضّر لعمل كبير يليق بدول الخليج جميعها في "خليجي ٢٥" في البصرة.
لمشاهدة الحلقة كاملة على قناة السومرية انقر هنا.