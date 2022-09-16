انت الان تتابع خبر محمود غياث يكشف سبب تأجيل عمله مع رحمة رياض.. وهل ألقي القبض عليه سابقاً؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف الفنان محمود غياث عن سبب تواجده في تركيا - اسطنبول، وقال إنّه يقوم بالبحث عن أماكن لإحياء حفلات فيها، بالإضافة إلى الإستجمام والسياحة.

حلّ الفنان محمود غياث ضيف حلقة برنامج " “Celebrity مع الإعلامي ايهاب العطيّة على قناة السومرية للتحدّث عن أعماله الفنيّة وعن مواضيع أخرى.



وعبّر غياث عن فرحه ورضاه عن أعماله الفنيّة والى ما وصل إليه وعن رضا أهله عليه، وقال: "فرحان إلى ما وصلت إليه وحمد الله وألف شكر على كل شيء."

ونفى خبر إلقاء القبض عليه عندما كان عمره ٢٠ سنة، وأشار إلى أنّه لا يعرف من أشاع هذا الخبر للإعلام، ووضح أنّ كل ما حصل هو أنه خالف بنود العقد مع إحدى الشركات.

وعن كواليس الفنّ، قال إنّه لا يخلو من الأعداء و"القيل والقال"، وأشار إلى أنّ من ينقل كلام أو يحرّض عن فنان، فهو سيخسر ثقة هذا الشخص كما سيخسر قيمته أمام الآخرين.



وأضاف "انا محارب من محبّة الناس لي.. من شعراء وملحنين وغيرهم."

وخلال الحلقة، وجّه محمود غياث تحيّة للفنان فيصل عبد الكريم وقال إنّ الله رزقه بنجاح أغنية "عشق".