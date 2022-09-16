انت الان تتابع خبر غضب ميغان ماركل والأمير هاري بعد حرمان أبنائهما من لقب ملكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت مصادر للصحيفة البريطانية: "كانت هناك محادثات كثيرة خلال الأسبوع الماضي، لقد أصر الزوجان على أن آرتشي وليليبت يعتبران أميراً وأميرة".

وأضاف المصدر: "شعرا ميغان وهاري بالغضب لأن آرتشي وليليبت لا يستطيعان أخذ لقب صاحب السمو الملكي. هذا هو الاتفاق يمكن أن يكونا أميراً وأميرة ولكن لا يمكنهما استخدام لقب صاحب السمو الملكي لأنهما لا يعدان من أفراد العائلة المالكة العاملين".



وقت ولادة آرتشي في عام 2019، لم يمنح لقب الأمير حيث إنه كان حفيد ابن الملكة إليزابيث الثانية. ولكن بموجب البروتوكولات الملكية، فمن المفترض أن يمنح الابن الأصغر لميغان ماركل والأمير هاري الآن اللقب الملكي تلقائياً، إلى جانب شقيقته، لأنهما أصبحا الأحفاد المباشرين لأحدث ملوك بريطانيا الملك تشارلز الثالث.

كانت ميغان ماركل تصدرت عناوين الصحف بعد لقائها مع الإعلامية أوبرا وينفري العام الماضي بعد أن زعمت أن العائلة المالكة حرمت آرتشي من لقب الأمير بسبب ولادته من عرق مختلط.

