انت الان تتابع خبر العراق وسوريا يبحثان جملة من القضايا التي تتعلق بمياه البلدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "تم خلال اللقاء التباحث حول القضايا المشتركة بين البلدين في الشأنين المائي والبيئي في ظل تحديات تناقص واردات المياه وتطرف التغير المناخي واثارهما السلبية على تقليص المساحات الزراعية والمشاريع الأروائية وضرورة التنسيق للعمل المشترك بين البلدين لتسخير العلوم والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتعزيز مجالات التدريب وتوحيد الخطاب في المحافل الدولية من اجل الحصول على حقوق البلدين المائية من دول المنبع".



وأوضحت الوزارة، أن "اللقاء بحث أيضاً أهمية توسيع آفاق التعاون لتشمل مجالات أوسع كتبادل البيانات وإنشاء محطات الرصد المشترك والتطبيقات البحثية لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية بشكل مستدام والتكيف مع التغيرات المناخية".

