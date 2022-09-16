أين وكيف؟.. تفاصيل مراسم جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

توارى الملكة إليزابيث الثانية الثرى يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة 07:30 مساءً بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت جرينتش) خلال مراسم خاصة في كنيسة سانت جورج في قصر ويندسور غرب لندن بعد مراسم الجنازة الوطنية صباحاً في العاصمة، بحسب ما أعلن القصر أمس الخميس.

ومساء اليوم الجمعة، يلتقي أبناء الملكة ومن بينهم الملك تشارلز الثالث حول نعشها المسجى في قصر ويستمنستر في لندن حتى موعد جنازة إليزابيث الثانية.

تفاصيل الجنازة الرسمية

من المقرر أن تقام الجنازة الرسمية، وهي الأولى منذ وفاة وينستون تشرشل عام 1965، عند الساعة العاشرة بتوقيت جرينتش يوم الإثنين المقبل، في كاتدرائية ويستمنستر بحضور أكثر من ألفي مدعو بينهم مئات من قادة الدول الأجانب وأفراد من العائلات الملكية.

وبعد مراسم الجنازة، يتم نقل النعش على عربة مدفع في مسيرة عبر شوارع العاصمة البريطانية حتى قوس ولينجتون الواقع في هايد بارك كورنر حيث ينقل إلى سيارة.

وبعد الوصول إلى ويندسور، يتم نقل النعش إلى كنيسة سانت جورج مرورا بممر "لونج ووك" الرائع المؤدي إلى قصر ويندسور قبل مراسم ينقلها التلفزيون.

وستقام صلاة في الكنيسة عند الساعة 03:00 عصراً بتوقيت جرينتش، بحضور أكثر من 800 شخص قبل مراسم الدفن التي يحضرها فقط أفراد العائلة من دون مصورين أو كاميرات.

وسيرقد نعش الملكة في كنيسة الملك جورج السادس الملاصقة للكنيسة الرئيسية حيث دفن والدها ووالدتها فضلاً عن رماد شقيقتها الأميرة مارجريت.

ويقيم الملك تشارلز الثالث مراسم استقبال الأحد لقادة الدول الأجانب.

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية قبل أسبوع عن عمر يناهز 96 عاما في منزلها الريفي في قلعة بالمورال في اسكتلندا.