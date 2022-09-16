سعر الذهب اليوم يتراجع في بداية تعاملات الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انخفض سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار الأمس.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 741 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 953 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 1112 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1271 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

زاد سعر الجنيه الذهب إلى 8896 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

تراجع سعر الذهب عالميا خلال تعاملات الخميس، إلى نحو 1686 دولار للأوقية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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