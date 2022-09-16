ترامب: توجيه لائحة اتهام بحقي لن يعرقل خطط ترشحي للرئاسة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "لا يمكنه أن يتخيل أن يتم توجيه الاتهام إليه" على خلفية تعامله مع وثائق سرية، وأنه إذا حصل فذلك لن يمنعه من الترشح للرئاسة مرة أخرى.

وقال ترامب: "لا أستطيع أن أتخيل أن يتم توجيه اتهام بحقي... لم أفعل شيئا خاطئا"، مضيفا:"لا أعتقد أن شعب الولايات المتحدة سيؤيد ذلك".

وأشار إلى أنه "بحال حصل ذلك، فذلك لم يمنعني من الترشح للانتخابات الرئاسية مرة جديدة"، مشددا على أنه لم يشارك في مؤامرة لطرح ناخبين بديلين في ولاية جورجيا، مما كان سيساعده في الفوز بانتخابات 2020.

وأعاد ترامب تأكيد ادعائه بأنه رفع السرية عن جميع الوثائق التي احتفظ بها في منزله بعد أكثر من عام من مغادرته البيت الأبيض، جازما أنه "لا يوجد سبب يدعوهم إلى توجيه الاتهام إلي، إلا إذا كانوا مرضى ومضطربين، وهو أمر ممكن، لأنني لم أفعل شيئا خاطئا على الإطلاق".