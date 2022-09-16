ماذا قال الكرملين عن مزاعم تعرض بوتين لمحاولة اغتيال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

نفى المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مزاعم تقارير تداولتها وسائل إعلام عن تعرّض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لمحاولة اغتيال.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية بتقرير: "نُشرت مزاعم هجوم على موكب سيارات رئيس الدولة في طريقها إلى المقر الرئاسي لأول مرة بواسطة قناة تيليجرام في 14 سبتمبر، وأعيد نشرها لاحقًا بواسطة صحيفة التابلويد البريطانية ذا صن، وعندما سئل عما إذا كانت هذه التقارير لها أي أساس واقعي، أجاب السكرتير الصحفي لبوتين: لا".

وكان الرئيس الروسي قد التقى نظيره الصيني، شي جين بينغ، الخميس، وجهًا لوجه للمرة الأولى منذ أن أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير الماضي، وذلك في قمة إقليمية في أوزبكستان.

وأشاد الرئيس الروسي بـ"الموقف المتوازن" للصين بشأن حرب أوكرانيا، رغم اعترافه بأن بكين لديها "أسئلة ومخاوف" بشأن الغزو، فيما بدا أنه اعتراف مستتر بآرائهم المتباينة بشأن الهجوم العسكري المطول.

من جهته، قال الرئيس الصيني إن بلاده "ستعمل مع روسيا لتقديم دعم متبادل قوي بشأن القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية لبعضهما البعض" وفقًا لقراءة من الاجتماع قدمته وزارة الخارجية الصينية.